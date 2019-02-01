İç Dünyalarını Resmettiler!

Her biri birbirinden kıymetli ve ortak özellikleri sanatı yaşama biçimi hale getirmiş, emek ve gönül vermiş sanatçılar "Sadece Sergi" adı altında karma sergide buluşuyor. 12-20 Şubat tarihleri arasında Kaş Sanat Galerisi'nde sergilenecek eserler, sanatçıların kendi iç dünyalarını ve hayata bakışını yansıtıyor. Sergi, organizasyonu Sibel Tetik'in üstlendiği ve Kaş Sanat Galerisi kurucusu Sinan Yenilmez'in destekleriyle sanatseverlerle buluşacak.

Orijinal esersiz ev kalmasın sloganı ile yola çıkılan bu sergi, sanata gönül vermiş tüm sanatseverleri bekliyor.

Katılımcılar;

Argan Öztaş, Atilla Çavdarlı, Ayşegül Şibiroğlu, Bahattin Odabaşı, Banu Gökalp, Filiz Işılay, Funda Alkan Cumbul, Gizem Uzkur, Gulgun Haksal, Hrasun Sergio, İpek Hazneci, İrem Arcasoy, İsmet Tuncer, Karin Cincioğlu,Mualla Soğancı, Naci Doğan, Nezihe Gökçe, Nevin Torun, Nuray Atasagun, Nursen Gürcay, Öznur Karadayı, Pakize Akkaya, Pınar Türe Gürsoy, Remzi İren, Senur Biçer, Setenay Sezer, Sibel Sicimoğlu, Şafak Isilay,Yeşim Aksöz, Zeynep Çokşenim

Kaynak: Bültenler