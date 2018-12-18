İç Dizayn ve Deri Döşemenin Tek Adresi: DC Car Design

Dc car design modifiye araç tasarımında ve iç dizayn deri döşemede bir numara yolma yolunda hızla ilerlemektedir.

Otomobil deri döşeme , kumaş üzerine uzmanlaşan kuruluşumuz ilk günden itibaren tüm dünya çapındaki sektörel trendleri takip ve analiz ederek siz sayın müşterilerimize ürün ve hizmet çerçevesinde hak ettiğiniz kaliteyi sunabilmenin kıvancını yaşamaktadır.

Otomobilinizin deri dönüşümünü gerçekleştirirken kullandığımız hakiki deriler 3 yıl tam garantili derilerdir. Suni deriler ise yapılan uygulamalara firmamız 3 yıl garanti vermektedir.

Altyapıda kullanılan tüm malzemeler dünyaca kabul görmüş kalite standartlarına uygun malzemelerden seçilmektedir.

oto döşeme olarak müşterilerimizin tüm hizmet beklentilerini dünya standartlarında karşılamak,

-Dinamik bir ekip çalışması ile hızlı, rekabetçi ve müşterilerimizin beklentilerini karşılayan hizmetler sunmak;

-Mevcut ve yeni hizmetlerimiz ile sürekli gelişimlere açık olmak,

-İsteklere odaklı çalışmayı temel almak,

-Tüm kalite planlarını müşteri memnuniyetine dayandırmak,

-Konusunda uzman personel kadrosu ile çalışmayı ilke edinmek,

-Yalnızca bulunduğu bölgede değil ülke çapında bir marka olmak...

Müşterilerimiz ve üretim ortaklarımızla karşılıklı ve sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek.

-Sektörümüzde, uyguladığımız deri döşeme ve deri boyama alanında en iyi olmak.

-Son teknoloji ve süreç uygulamaları ile sektöre yeni hizmetler sunmak ve lider konumda olmak.

-Tüm süreçlerimizi teknoloji ile entegre ederek müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek.

-Üretim süreçlerini kısaltmak için müşterilerimiz ile ilişkilerimizi sürekli hale getirmek.

-Sonuç odaklı sistemlerle birlikte çalışmak.