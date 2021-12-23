İç Denetçi : Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İç Denetçi : Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı

İç Denetçi : Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı
Habermetre - Haberler | Toplum

05 Aralık 2021 tarihinde uygulanan Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavına (2021-İç Denetçi) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

05 Aralık 2021 tarihinde uygulanan Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavına (2021-İç Denetçi) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 23 Aralık 2021 tarihinde saat 14. 00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc. osym. gov. tr adresinden T. C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2021-İç Denetçi Sınav Sonuçları

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title