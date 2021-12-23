İç Denetçi : Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı
05 Aralık 2021 tarihinde uygulanan Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavına (2021-İç Denetçi) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
05 Aralık 2021 tarihinde uygulanan Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavına (2021-İç Denetçi) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 23 Aralık 2021 tarihinde saat 14. 00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc. osym. gov. tr adresinden T. C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2021-İç Denetçi Sınav Sonuçları
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