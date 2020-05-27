İç çamaşırından uyuşturucu çıktı Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından şüphelenilen otomobilde bulunan şahıslarda 40 gram satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından şüphelenilen otomobilde bulunan şahıslarda 40 gram satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gemlik Çevre yolunda şüphelenilen araç takibe alındı. Aracın durdurulması sonrasında, sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında, araçta bulunan R.H., R.Ö. ve İ.T.'ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıklarından ceza yazıldı. Otomobilde ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda ise 40 gram satışa hazır halde metanfetamin adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Zanlı R.H.'nin uyuşturucu maddeyi iç çamaşırına sakladığı öğrenilirken, zanlılar emniyetteki sorgularının ardından Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Üç zanlı da Adli Kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İHA