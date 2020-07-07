İç çamaşırından hassas terazi, neşter ve uyuşturucu çıktı İç çamaşırından hassas terazi, neşter ve uyuşturucu çıktıHATAY'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan H.S.'nin (26) üzerinde yapılan aramada iç çamaşırından hassas terazi, neşter ve uyuşturucu madde çıktı.

İç çamaşırından hassas terazi, neşter ve uyuşturucu çıktı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan H.S.'nin (26) üzerinde yapılan aramada iç çamaşırından hassas terazi, neşter ve uyuşturucu madde çıktı.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu ve uyuşturucu sattığı belirlenen H.S.'yi bir süre takip eden İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri genç kadını gözaltına aldı. Narkotik timleri tarafından üstü aranan H.S.'de ilk başta olumsuzluğa rastlanılmadı. Emniyete götürülen H.S.'ye cihazla yapılan detaylı aramada iç çamaşırına gizlenmiş 2 bin 900 TL para, 30 gram eroin, 20 gram metamfetamin, sigara paketine sıkıştırılmış neşter ile hassas terazi ele geçirildi. Sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen H.S. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA