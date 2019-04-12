İç Çamaşırından Esrar Çıktı
KARABÜK'te, uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan M.G., polis tarafından yakalandı.
KARABÜK'te, uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan M.G., polis tarafından yakalandı. Şüphelinin iç çamaşırından 23 gram toz esrar çıktı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışmada bu suçtan hakkında arama kararı bulunan M.G.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. M.G.'nin yapılan üst aramasında iç çamaşırı içine gizlenmiş 34 paket halinde satışa hazır 23 gram toz esrar bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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Kaynak: DHA