İç Çamaşırında Metamfetamin ile Yakalandı
VAN'da havalimanında iç çamaşırına gizlediği 208 gram metamfetamin ile yakalanan Yasin Akkaya, tutuklandı.
VAN'da havalimanında iç çamaşırına gizlediği 208 gram metamfetamin ile yakalanan Yasin Akkaya, tutuklandı.
Van'dan İstanbul'a gitmek için Ferit Melen Havalimanı'na gelen Yasin Akkaya, giriş kontrol noktasından bulunan X-Ray cihazından geçerken, şüphe üzerine polis tarafından arandı. Aramada, Akkaya'nın iç çamaşırının içerisinde 4 paket halinde 208 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan Akkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Van
Kaynak: DHA