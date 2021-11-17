İç çamaşırında eroinle yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ile 25 bin lira adli para cezası

BOLU (İHA) - Bolu'da, polis ekiplerinin operasyonunda narkotik köpeği ' Sezar'ın iç çamaşırında 291,56 gram eroin yakaladığı Abdullah Ö. (32), 12 yıl 6 ay hapis ile 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği tespit edilen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan araç ve sürücü Abdullah Ö. (32) üzerinde narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. Narkotik köpeğinin sürücü Abdullah Ö.'ye tepki vermesinin ardından şahıs üzerinde yapılan detaylı aramada, iç çamaşırına 6 paket halinde gizlenmiş 291,56 gram eroin ele geçirildi. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Abdullah Ö. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "uyuşturucu madde ticareti suçundan" tutuklu yargılanan Abdullah Ö., "Bu maddeyi kullanmak için yanımda bulundurdum. Kullanımının kolay olması için paketler halinde muhafaza ediyordum. Cezaevindeyken babamı kaybettim. Annem de rahatsızdır. Bu hususlar göz önünde alınarak beraatimi, aksi durumda ceza ile birlikte tahliyemi talep ederim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın üzerinde bulunan uyuşturucu miktarının kullanım sınırları üzerinde olduğunun tespit edildiği gerekçesiyle Abdullah Ö.'nün 12 yıl 6 ay hapis ile 25 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. - BOLU

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet