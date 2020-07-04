İç çamaşırında 108 gram metamfetamin ile yakalandı
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İç çamaşırında 108 gram metamfetamin ile yakalandı

VAN Ferit Melen Havalimanı'nda, polisin şüphe üzerine aradığı kişinin iç çamaşırında 108 gram metamfetamin bulundu.

İç çamaşırında 108 gram metamfetamin ile yakalandı
04.07.2020 10:58 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:33

VAN Ferit Melen Havalimanı'nda, polisin şüphe üzerine aradığı kişinin iç çamaşırında 108 gram metamfetamin bulundu.

Van Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan İstanbul'a gitmek isteyen A.Ş.'nin kontrol noktasından geçtiği sırada şüpheli hareketleri üzerine detaylı arama yaptı. A.Ş.'nin yapılan üst aramasında, iç çamaşırı kasık bölgesine zulalanmış 108 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek' suçundan gözaltına alındı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Kaynak: DHA

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