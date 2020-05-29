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İç borçlanma stratejisi (2)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ve temmuzda 27'şer, ağustosta ise 28 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

İç borçlanma stratejisi (2)
29.05.2020 22:11 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:11

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ve temmuzda 27'şer, ağustosta ise 28 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın haziran-ağustos dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisinde, haziranda 12,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 27 milyar liralık, temmuzda 20,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 27 milyar liralık, ağustosta da 28,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 28 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Hazirandaki iç borçlanmanın 25,9 milyar lirasının piyasadan, 1,2 milyar lirasının kamuya satışlardan, temmuz ayındaki iç borçlanmanın 24 milyar lirasının piyasadan, 1,5 milyar lirasının kira sertifikasından, 1,6 milyar lirasının kamuya satışlardan, ağustostaki iç borçlanmanın ise 23,3 milyar lirasının piyasadan, 1,4 milyar lirasının kira sertifikasından, 3,3 milyar lirasının da kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek.

Bu dönemde 11 tahvil ihalesi düzenlenecek, 2 hazine bonosu ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Haziranda 29,1 milyar liralık, temmuzda 23,2 milyar liralık, ağustosta ise 31,4 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 22,6 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da haziranda 2,1 milyar lira, temmuzda eksi 3,8 milyar lira ve ağustosta ise 3,4 milyar lira olması öngörülüyor.

(Bitti)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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