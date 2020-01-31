İç borçlanma stratejisi (2)

31.01.2020 19:06 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:06

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubatta 21 milyar, martta 22 ve nisanda ise 23,5 milyar lira iç borçlanma gerçekleştirecek.



Bakanlığın şubat-nisan dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisinde, şubat ayında 25,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 21 milyar liralık, martta 26,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 22 milyar liralık, nisanda da 22,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 23,5 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.



Şubattaki iç borçlanmanın 12,8 milyar lirasının piyasadan, 2,1 milyarının kira sertifikasından, 6,1 milyar lirasının kamuya satışlardan, marttaki iç borçlanmanın da 12,4 milyar lirasının piyasadan, 1,5 milyarının kira sertifikasından, 8,1 milyar lirasının kamuya satışlardan, nisan ayındaki iç borçlanmanın ise 18 milyar lirasının piyasadan, 1,2 milyarının kira sertifikasından, 4,3 milyar lirasının da kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.



Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek. Bu dönemde 15 tahvil ihalesi düzenlenecek, 3 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.



Şubatta 29,3 milyar liralık, martta 30,8 milyar liralık, nisanda ise 26 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 11,6 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.



Öte yandan nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili

borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dış kaynakların da şubatta 8,3 milyar, martta 8,8 milyar, nisanda 2,5 milyar lira olması öngörülüyor.

(Bitti)

Kaynak: AA