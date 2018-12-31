İç Borçlanma Stratejisi (2)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocakta 6,1, şubatta 21,8, martta da 14,4 milyar lira iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bakanlığın ocak-mart dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisine göre, ocak ayında 6,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 6,1 milyar liralık, şubatta 22,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 21,8 milyar liralık, martta da 15,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 14,4 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Ocaktaki iç borçlanmanın 5 milyar lirasını piyasadan, 1,1 milyar lirasının kamuya satışlardan, şubattaki iç borçlanmanın da 17,4 milyar lirasının piyasadan, 2 milyar lirasının kira sertifikasından, 2,4 milyar lirasının kamuya satışlardan, mart ayında ise 12,5 milyar lirasını piyasadan, 1,9 milyar lirasının da kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek. Bu dönemde 11 tahvil ihalesi düzenlenecek ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Ocakta 8,4 milyar liralık, şubatta 25,1 milyar liralık, martta ise 36,5 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 25,5 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa-banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da ocakta 2,3 milyar lira, şubatta 3,3 milyar lira ve martta ise 22,1 milyar lira olması öngörülüyor.

(Bitti)

Kaynak: AA