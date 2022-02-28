İç borçlanma stratejisi (1)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart-mayıs döneminde 104,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 119,5 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, mart-mayıs 2022 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, Hazine, söz konusu dönemde 104,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 119,5 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

(Sürecek)