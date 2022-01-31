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İç borçlanma stratejisi (1)

AA, Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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İç borçlanma stratejisi (1)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat-nisan döneminde 115,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 109,5 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat-nisan döneminde 115,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 109,5 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, Şubat- Nisan 2022 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, Hazine, söz konusu dönemde 115,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 109,5 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

(Sürecek)

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nisan, Borç, Ekonomi, Haber

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