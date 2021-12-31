İç borçlanma stratejisi (1)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak-mart döneminde 137,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 128 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, Ocak- Mart 2022 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, Hazine, söz konusu dönemde 137,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 128 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

(Sürecek)

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi Haberleri

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