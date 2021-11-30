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İç borçlanma stratejisi (1)

AA / Enes Duran - Haberler | Ekonomi
İç borçlanma stratejisi (1)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aralık 2021-Şubat 2022 döneminde 122,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 104,8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aralık 2021-Şubat 2022 döneminde 122,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 104,8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, Aralık 2021-Şubat 2022 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, Hazine, söz konusu dönemde 122,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 104,8 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

(Sürecek)

AA / Enes Duran - Ekonomi Haberleri

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