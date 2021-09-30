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İç borçlanma stratejisi (1)

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
İç borçlanma stratejisi (1)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim-aralık döneminde 77,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 83,8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim-aralık döneminde 77,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 83,8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, ekim-aralık dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 77,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 83,8 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

(Sürecek)

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri
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Haber: İç borçlanma stratejisi (1) - Haberler Ekonomi
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