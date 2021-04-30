İç borçlanma stratejisi (1)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs-temmuz döneminde 141,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 129,8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs-temmuz döneminde 141,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 129,8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, mayıs-temmuz dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 141,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 129,8 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur