İç borçlanma stratejisi (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İç borçlanma stratejisi (1)

İç borçlanma stratejisi (1)
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs-temmuz döneminde 141,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 129,8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs-temmuz döneminde 141,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 129,8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, mayıs-temmuz dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 141,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 129,8 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 39'a yükseldi
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 39'a yükseldi
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu
Cansız bedenlerin sokakta yakıldığı ülkenin sağlık bakanı: En düşük ölüm oranı bizde
Cansız bedenlerin sokakta yakıldığı ülkenin sağlık bakanı: En düşük ölüm oranı bizde
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Vedat Bilgin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Ezgi Mola Serdar Ortaç Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Kırgızistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İç borçlanma stratejisi (1) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 18:37:13. #1.15#

title