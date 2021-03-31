İç borçlanma stratejisi (2)
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İç borçlanma stratejisi (2)

Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Ekonomi
İç borçlanma stratejisi (2)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisanda 33 milyar lira, mayısta 54 milyar lira, haziranda 43,8 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisanda 33 milyar lira, mayısta 54 milyar lira, haziranda 43,8 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın nisan-haziran dönemi iç borçlanma stratejisinde, nisanda 37,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 33 milyar liralık, mayısta 53,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 54 milyar liralık, haziranda da 30,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 43,8 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Nisan ayındaki iç borçlanmanın 16,5 milyar lirasının piyasadan, 8,4 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 8,1 milyar lirasının ise kamuya satışlardan, mayıs iç borçlanmasının 53,2 milyar lirasının piyasadan, 800 milyon lirasının da kamuya satışlardan, haziranda ise 39,8 milyar lirasının piyasadan, 2 milyar lirasının doğrudan satışlardan 2 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek.

Bu dönemde 21 tahvil ihalesi düzenlenecek, 2 kira sertifikasının doğrudan satışı 1 altın tahvili gerçekleştirilecek.

Ayrıca nisan ayında 1 tahvil değişim ihalesi yapılacak.

Nisanda 42,4 milyar liralık, mayısta 57,2 milyar liralık, haziranda da 41,5 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 19,3 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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