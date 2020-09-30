İç borçlanma stratejisi (1)
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İç borçlanma stratejisi (1)

30.09.2020 17:37 | Son Güncelleme: 30.09.2020 17:40
İç borçlanma stratejisi (1)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim-aralık döneminde 84,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 47 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim-aralık döneminde 84,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 47 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, ekim-aralık dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, Hazine söz konusu dönemde 84,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 47 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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