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İç borçlanma stratejisi (1)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz-eylül döneminde 74,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 84 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

İç borçlanma stratejisi (1)
30.06.2020 17:35 | Son Güncelleme: 30.06.2020 18:05

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz-eylül döneminde 74,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 84 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, temmuz-eylül dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, Hazine söz konusu dönemde 74,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 84 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Manşet

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