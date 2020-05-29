İç borçlanma stratejisi (1) Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran-ağustos döneminde 61,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 82 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran-ağustos döneminde 61,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 82 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, haziran-ağustos dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, Hazine söz konusu dönemde 61,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 82 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

(Sürecek)

Kaynak: AA