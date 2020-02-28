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İç borçlanma stratejisi (1)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart-mayıs döneminde 64,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 60,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

28.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:12
İç borçlanma stratejisi (1)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart-mayıs döneminde 64,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 60,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, mart-mayıs dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, Hazine bu dönemde 64,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 60,4 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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