İç borçlanma stratejisi (1)

31.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:38

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat-nisan döneminde 74,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 66,5 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.



Bakanlık, şubat-nisan dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.



Buna göre, Hazine söz konusu dönemde 74,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 66,5 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.



Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.



(Sürecek)

Kaynak: AA