İç borçlanma stratejisi (1)

29.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:30

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aralık 2019-Şubat 2020 döneminde 60,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 61,6 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, Aralık 2019-Şubat 2020 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde 60,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 61,6 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirilecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

(Sürecek)

Kaynak: AA