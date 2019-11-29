Haberler » Ekonomi » İç borçlanma stratejisi (1) - Ekonomi

İç borçlanma stratejisi (1)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aralık 2019-Şubat 2020 döneminde 60,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 61,6 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

29.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:30
İç borçlanma stratejisi (1)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019-Şubat 2020 döneminde 60,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 61,6 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, Aralık 2019-Şubat 2020 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde 60,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 61,6 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirilecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

(Sürecek)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et