İç borçlanma stratejisi (1)

31.10.2019 17:12

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım 2019-ocak 2020 döneminde 56,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 56 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, kasım 2019-ocak 2020 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde 56,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 56 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirilecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

(Sürecek)

Kaynak: AA