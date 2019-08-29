İç borçlanma stratejisi (1)

29.08.2019 17:18

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül-kasım döneminde 38,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 30,7 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, eylül-kasım dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde 38,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 30,7 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirilecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

(Sürecek)

Kaynak: AA