İç borçlanma stratejisi (1)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos-ekim döneminde 26,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 22,2 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, ağustos-ekim dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde 26,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 22,2 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirilecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

(Sürecek)

Kaynak: AA