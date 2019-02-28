İç Borçlanma Stratejisi (1)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart-mayıs döneminde 37,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 36,1 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, mart-mayıs dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 37,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 36,1 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

(Sürecek)

Kaynak: AA