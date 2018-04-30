İç Borçlanma Stratejisi (1)

Hazine, Mayıs-Temmuz döneminde 35,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 39,1 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine Müsteşarlığı, Mayıs-Temmuz dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, Hazine, söz konusu dönemde 35,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 39,1 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

(Sürecek)