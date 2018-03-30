İç Borçlanma Stratejisi (1)

Hazine, nisan-haziran döneminde 22,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 24,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine Müsteşarlığı, nisan-haziran dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, Hazine, söz konusu dönemde 22,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 24,3 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

(Sürecek)