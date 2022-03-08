İç borç çevirme oranı şubatta yüzde 76,4 oldu - Haberler

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İç borç çevirme oranı şubatta yüzde 76,4 oldu

AA - Enes Duran - Ekonomi
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İç borç çevirme oranı şubatta yüzde 76,4 oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, şubatta 64,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 49,1 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, şubatta 64,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 49,1 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirildi.

Bakanlığın açıkladığı toplam iç borç çevirme oranı ise şubatta yüzde 76,4 oldu.

AA / Enes Duran - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Borç, Ekonomi, Haberler

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