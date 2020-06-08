İç borç çevirme oranı mayısda yüzde 380,3 oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, mayıs ayında 19,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 75,6 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirildi.
08.06.2020 18:27 | Son Güncelleme: 08.06.2020 18:27
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, mayıs ayında 19,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 75,6 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirildi.
Bakanlığın açıkladığı toplam iç borç çevirme oranı ise mayısda yüzde 380,3 oldu.
Kaynak: AA