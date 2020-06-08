İç borç çevirme oranı mayısda yüzde 380,3 oldu Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, mayıs ayında 19,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 75,6 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, mayıs ayında 19,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 75,6 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirildi. Bakanlığın açıkladığı toplam iç borç çevirme oranı ise mayısda yüzde 380,3 oldu. Kaynak: AA