İç borç çevirme oranı haziranda yüzde 179,6 oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, haziran ayında 12,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 22,4 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirildi.
08.07.2020 17:41 | Son Güncelleme: 08.07.2020 18:00
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, haziran ayında 12,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 22,4 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirildi.
Bakanlığın açıkladığı toplam iç borç çevirme oranı ise haziranda yüzde 179,6 oldu.
Kaynak: AA