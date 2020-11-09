İç borç çevirme oranı ekimde yüzde 47,1 oldu
09.11.2020 17:51 | Son Güncelleme: 09.11.2020 17:54
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, ekimde 44,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 21 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, ekimde 44,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 21 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirildi.
Bakanlığın açıkladığı toplam iç borç çevirme oranı ise ekimde yüzde 47,1 oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran