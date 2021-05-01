İç Anadolu "tam kapanmayla" sessizliğe büründü
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İç Anadolu "tam kapanmayla" sessizliğe büründü

Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Cumhuriyet Meydanı ve İnönü Bulvarında hakim olan sakinlik Polis ekiplerinin denetimleri - Kayseri Kayseri'de, Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinin ikinci gününde denetimler sıklaştırılırken kent genelinde sessizlik hakim.

Cumhuriyet Meydanı ve İnönü Bulvarında hakim olan sakinlik

Polis ekiplerinin denetimleri - Kayseri

Kayseri'de, Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinin ikinci gününde denetimler sıklaştırılırken kent genelinde sessizlik hakim.

Güneşli havanın etkili olduğu kentte, Cumhuriyet Meydanı, İnönü Bulvarı, Mimarsinan Parkı ile Millet ve Sivas caddeleri boş kaldı.

Polis ekipleri, kent genelinde hem yayalar hem de belirlenen noktalarda dışarı çıkan sürücülerin izin belgelerini kontrol ediyor.

İzin belgesi olmayanlara ise idari para cezası veriliyor.

İç Anadolu 'tam kapanmayla' sessizliğe büründü
İç Anadolu 'tam kapanmayla' sessizliğe büründü
İç Anadolu 'tam kapanmayla' sessizliğe büründü
İç Anadolu 'tam kapanmayla' sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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