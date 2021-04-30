İç Anadolu "tam kapanmayla" sessizliğe büründü
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İç Anadolu "tam kapanmayla" sessizliğe büründü

Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında tam kapanma uygulamasının başladığı saat 19.00'dan itibaren sessizlik hakim oldu.

Nevşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında tam kapanma uygulamasının başladığı saat 19.00'dan itibaren sessizlik hakim oldu.

Tam kapanmanın başlamasıyla birlikte Nevşehir'in cadde ve sokaklarındaki kalabalık yerini sakinliğe bıraktı.

Kentin en işlek adreslerinden Atatürk, Lale, Milli İrade ve Belediye caddeleri ile alışveriş merkezlerinin bulunduğu kent merkezinde kısıtlamanın başlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Polis ve zabıta ekipleri ile mahalle bekçileri, çeşitli kavşaklarda oluşturulan uygulama noktalarında denetim yaptı.

İç Anadolu 'tam kapanmayla' sessizliğe büründü
İç Anadolu 'tam kapanmayla' sessizliğe büründü
İç Anadolu 'tam kapanmayla' sessizliğe büründü
İç Anadolu 'tam kapanmayla' sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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