İç Anadolu "tam kapanmayla" sessizliğe büründü

Sivas, Kırıkkale, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında tam kapanma uygulamasının başladığı saat 19.00'dan itibaren sessizlik hakim oldu.

Sivas, Kırıkkale, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında tam kapanma uygulamasının başladığı saat 19.00'dan itibaren sessizlik hakim oldu.

Sivas'ta kısıtlamanın başlamasıyla görevliler haricinde dışarıda olanlar, polis ekipleri tarafından evlerine gitmeleri yönünde uyarıldı.

Tarihi Kent Meydanı kısıtlamanın ardından sessizliğe büründü.

Polis ekipleri kentin bazı bölgelerinde uygulama noktaları oluşturarak denetim yaptı.

Kırıkkale

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Kırıkkale'deki bazı cadde ve sokaklarda az sayıda araç ve insan yoğunluğu görüldü.

Kısıtlamanın ilk dakikalarında dışarıda bulunan vatandaşların evlerine gitmeleri için tolerans gösterildi.

Cumhuriyet Meydanı ile diğer sokak ve caddelerde ise sessizlik hakim oldu.

Kayseri

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kentin işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı, İnönü Bulvarı, Mimarsinan Parkı ile Millet ve Sivas caddeleri boş kaldı.

Cadde ve sokaklardaki araç ve yaya trafiği önemli oranda azaldı.

Güvenlik güçleri, kent genelinde kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürmeye devam ediyor.

Öte yandan, iftar vaktinin yakın olmasından dolayı geciken trafikteki bazı vatandaşlar da polis denetimlerinden geçerek evlerine gitti.

Niğde

Niğde'de tam kapanma başlamadan önce kent merkezi ve caddelerde yoğunluk oluştu.

Saat 19.00 itibarıyla esnaf iş yerlerini kapattı, vatandaşlar evlerine çekildi, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, sorumluluk bölgelerinde dışarıda kalan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Nevşehir

Tam kapanmanın başlamasıyla birlikte Nevşehir'in cadde ve sokaklarındaki kalabalık yerini sakinliğe bıraktı.

Kentin en işlek adreslerinden Atatürk, Lale, Milli İrade ve Belediye caddeleri ile alışveriş merkezlerinin bulunduğu kent merkezinde kısıtlamanın başlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Polis ve zabıta ekipleri ile mahalle bekçileri, çeşitli kavşaklarda oluşturulan uygulama noktalarında denetim yaptı.

Yozgat

Yozgat'ta da tam kapanma öncesi yaşanan yoğunluk, saat 19.00 itibarıyla yerini sessizliğe bıraktı.

Polis, anons yaparak dışarıda olan vatandaşları bir an önce ikametlerine çekilmeleri yönünde uyardı.

Kırşehir

Kırşehir'de de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı.

Cacabey Meydanı başta olmak üzere Atatürk, Terme ve Lise caddelerinde iş yerleri kapatıldı.

Polis ekipleri kent merkezinde devriye gezerek sokak ve caddelerde uyarılarda bulundu.

Ankara-Kayseri kara yolu ile çevre illerle bağlantılı kara yollarında oluşturulan uygulama noktalarında polis ve jandarma ekipleri kontrol yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer