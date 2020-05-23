İç Anadolu, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü
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İç Anadolu, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü

Cumhuriyet Meydanı ve Kayseri Kalesi çevresinden görüntüler Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin ana caddelerindeki denetimleri Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Kayseri,...

23.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:15

Cumhuriyet Meydanı ve Kayseri Kalesi çevresinden görüntüler

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin ana caddelerindeki denetimleri

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Kayseri, Sivas, Niğde, Nevşehir ve Kırıkkale'nin işlek cadde ve sokakları boş kaldı. Kovid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı, Kayseri Kalesi çevresi ve Pastırmacılar Çarşısı boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin ana caddeleri ve sokaklarındaki denetimlerini sürdürüyor. Cumhuriyet Meydanı, Sivas Caddesi, Talas, İnönü, Kocasinan, Erciyes ve Mustafa Kemal Paşa bulvarlarında araçları durduran ekipler, belge ve izin kontrolü yaptı.

İç Anadolu, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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