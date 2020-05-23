İç Anadolu, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü
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İç Anadolu, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Sivas, Niğde, Nevşehir ve Kırıkkale'nin işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

23.05.2020 12:41 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:46

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Sivas, Niğde, Nevşehir ve Kırıkkale'nin işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında 26 Mayıs'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Sivas'ın en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarında güvenlik güçleri önlem aldı.

Cadde ve sokaklarda kısıtlamadan muaf olan az sayıda vatandaşa rastlanıldı.

Bu arada, uzun süredir sokağa çıkmaları kısıtlanan ve seyahat izin belgesi alarak başka şehre gitmelerine imkan tanınan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, memleketleri Sivas'a geldi.

Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne inen vatandaşlardan ilçeye gidecek olanlar, ulaşım konusunda sıkıntı yaşadı.

Vatandaşlar, taksi ücretlerinin fazla olmasına tepki gösterdi.

Niğde

Niğde'de kısıtlamanın yürürlüğe girmesinin ardından şehrin cadde ve sokakları boş kaldı. Dışarıya çıkan az sayıda kişi ise izin dahilinde işlerine gitti.

Ayrıca polis ekipleri, şehrin ana arterlerinde oluşturduğu uygulama noktalarında, sürücülerin belgelerini kontrol etti, evrakı eksik olanlar hakkında işlem başlattı.

Kayseri

Kovid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı, Kayseri Kalesi çevresi ve Pastırmacılar Çarşısı boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin ana caddeleri ve sokaklarındaki denetimlerini sürdürüyor. Cumhuriyet Meydanı, Sivas Caddesi, Talas, İnönü, Kocasinan, Erciyes ve Mustafa Kemal Paşa bulvarlarında araçları durduran ekipler, belge ve izin kontrolü yaptı.

İzin belgesi bulunmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

Ekipler, vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları için uyardı.

Nevşehir

Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Nevşehir'in işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

Vatandaşlar zorunlu haller dışında evden ayrılmazken, dışarı çıkanlar ise en yakındaki bakkal veya markete gitmeleri yönünde izne sahip oldukları için araç kullanmadı.

Kentin ana arteri konumundaki Atatürk Bulvarı, çeşitli istikametlerden bariyerlerle kapatıldı. Polis, bazı noktalarda uygulama yaparak sürücü ve vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Kırıkkale

Kırıkkale'de kısıtlamanın başlamasıyla birlikte gece saatlerinden itibaren Samsun Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı sessizliğe büründü.

Polis, kent merkezinde bazı noktalarda araçları durdurarak sürücülerin izin belgesini kontrol etti.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ettiği görüldü.

Yozgat

Yozgat'ta kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kent sessizliğe büründü.

Emniyet ekipleri cadde ve sokaklarda araçları durdurarak izin belgelerini kontrol etti.

Belediye temizlik ekipleri de cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.

Kırşehir

Kırşehir'de de geceden itibaren kent sesizliğe büründü.

Cacabey Meydanı, Ahi Evran Meydanı, Lise Caddesi olmak üzere kentin en işlek alanları en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Ankara-Kayseri kara yolunda ve kentin işlek kavşaklarında konuşlandırılan emniyet ekipleri, araçların izin belgelerini kontrol ediyor.

Fırınlara ait araçlar mahalle aralarında bakkallara ve vatandaşlara ekmek bıraktı.

İç Anadolu, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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