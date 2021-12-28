İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes, yılbaşına dolu dolu girecek

KAYSERİ (AA) - Uluslararası standartlardaki pistleri ve otelleriyle ünlü Erciyes Kayak Merkezi'nde, yılbaşı öncesi otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'ı aştı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince uygulanan Erciyes Master Planı kapsamındaki yatırımlarla uluslararası standartlarda kayak merkezi haline gelen Erciyes, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Yılbaşında yapılacak gece kayağı, konser, yöresel yemekler ve birçok aktiviteyle Erciyes'teki oteller, hazırlıklarını tamamladı.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, her yıl olduğu gibi bu sene de birçok insanın yılbaşını Erciyes'te geçireceğini söyledi.

Develi, Tekir, Hacılar ve Hisarcık kapı bölgelerinin faal durumda olduğunu anlatan Cıngı, bütün giriş noktalarından kayakseverlerin pistlere çıkabildiğini dile getirdi.

Yerli ve yabancı turistlerin Erciyes'i özlediğini vurgulayan Cıngı, "Çok şükür Erciyes'imiz Büyükşehir Belediye'mizin yatırımlarıyla dünya klasmanında bir kayak merkezi haline geldi. Artık hem yurt içinden hem yurt dışından yüzbinlerce insan Erciyes'e gelip kayak yapıyor. Adana, Gaziantep, Mersin ve Hatay gibi illerimizden çok yoğun misafirlerimizi ağırlıyoruz. Sezona çok hareketli başladık." dedi.

Cıngı, otellerdeki doluluk oranının tatmin edici olduğunu, kayakçı ve günübirlikçi sayısı ile işletmelerdeki hareketliliğin, otellerdeki konaklama oranlarının memnun edici seviyelerde olduğunu ifade etti.

Yılbaşında çeşitli etkinlikler düzenlenecek

Yılbaşında birçok etkinlikle misafirleri ağırlayacaklarını aktaran Cıngı, şunları kaydetti:

"Otellerimiz yılbaşı dolayısıyla çeşitli programlar yaptı. Bütün otellerimizde konserler, bazı eğlence faaliyetleri, açık havada mangalda sucuk ekmek partileri gibi çok farklı faaliyetler var. Şu anda Erciyes Dağı'ndaki otellerimizin yüzde 90'ın üzerinde doluluğa ulaştığını görüyoruz. Bunun yanı sıra Kayseri, Erciyes'e çok yakın olduğu için şehirdeki otellerimizde çok yoğun olarak kayakçı misafirleri alıyor. Çok tatmin edici bir yılbaşı geçireceğimizi görüyoruz. Artık gece kayağı da Erciyes'in klasiği haline geldi. Burada ateş yanıyor. Bazen meyve suyu ve Erciyes'imize has pekmez ile bazı maddelerin karışımıyla insana enerji veren içini ısıtan içeceklerimizi ikram ediyoruz. Erciyes'te güzel bir ambiyans oluşuyor."

Cıngı, Erciyes'in 2017 yılından itibaren direkt uçuşlarla misafir getirdiğine değinerek, "Bu sene de yine Rusya, Ukrayna, Polonya gibi ülkelerden direkt seferlerle Erciyes'e turistlerimiz gelecek. Bu charterların dışında Singapur'dan ABD'ye varıncaya kadar dünyanın farklı ülkelerinden yabancı turist misafir ediyoruz. Bu, Erciyes'in tanınırlığı bilinirliği arttıkça daha da artıyor. Bu yılbaşında burada bir uçak Polonyalı, üç uçak Ukraynalı olacak. Diğer tarifeli seferlerle gelen turistlerle yaklaşık 1000 yabancı misafirimiz yılbaşını Erciyes'te geçirecek." şeklinde konuştu.

"Doluluğumuz yüzde 98'e ulaştı"

Merkezdeki bir otelin yetkilisi Talip Arslan da Erciyes'te iki otellerinin olduğunu ve toplam 350 yatak kapasitelerinin bulunduğunu dile getirdi.

Otellerinde yılbaşı gecesi yerli ve yabancı turistleri misafir edeceklerini aktaran Arslan, "Yılbaşıyla ilgili yerli ve yabancı olmak üzere birçok misafirimizin rezervasyonu bulunmakta. Doluluğumuz yüzde 98'e ulaştı. Yılbaşında konserlerimiz, canlı müzik etkinliklerimiz, o güne özel yöresel yemekler olacak. Onun dışında bazı eğlence etkinliklerimiz de olacak. Polonyalı, Ukraynalı ve Rus misafirlerimiz mevcut. Onun dışında yoğun şekilde yerli misafirlerimiz de var." ifadelerini kullandı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet