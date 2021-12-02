İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te yapay karlama çalışmaları başladı

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te karlama üniteleriyle günde 750 metreküp yapay kar üretiliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince uygulamaya konulan Erciyes Master Planı kapsamında yapılan yatırımlarla uluslararası standartlarda kayak merkezi haline gelen Erciyes'te, mevsiminde yağmayan karın suni olarak üretilmesi için farklı metotlar uygulanıyor.

Yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan kayak merkezinde uygun hava koşullarında hem gündüz hem de gece boyu devam eden suni karlama çalışmalarıyla pistler beyazlıyor.

Develi, Hacılar, Tekir, Hisarcık gibi bölgelerde 160 karlama makinesi ile yapay kar üretiliyor.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, kış sezonuna önemli hazırlıklar yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin en güçlü suni kar üretme kapasitesine sahip kayak merkezi olduklarını anlatan Cıngı, "Erciyes'te yaklaşık 160 karlama makinası dağın dört bir tarafında sıcaklık eksi 4-5 dereceye ulaşınca kar üretebiliyor. Bu, kayak sezonunun erken başlamasını sağlıyor. Hem de kar yağmayan kurak mevsimlerde suni kar üreterek pistlerimizi kayakseverlere açabiliyoruz." diye konuştu.

Dünyada farklı kayak merkezlerinde de karlama üniteleri bulunduğunu anlatan Cıngı, Erciyes'teki kayak pistlerinin 2200 metreden başladığını bunun da avantajlarının olduğunu vurguladı.

Cıngı, yapılan araştırmalarda Erciyes'in 50 yıl boyunca global ısınmadan etkilenmeyecek kayak merkezleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Yakın zamanda kayak sezonunu açmayı hedeflediklerini belirten Cıngı,şunları kaydetti:

"Karlama üniteleriyle günde 750 metreküp kar üretiliyor. Ortalama tükettiğimiz su da yaklaşık 2 bin ton. Hem Tekir göletinden hem de Hacılar'da suni göletten kaynağımızı kullanarak yüksek basınçla kara dönüştürüyoruz. Sezon boyunca 250 bin metreküp civarında kar üreteceğimizi düşünüyoruz."