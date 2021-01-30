İç Anadolu'nun "zirvesi" Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İç Anadolu'nun "zirvesi" Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu

30.01.2021 14:53 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:10

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, yabancı turistler ile seyahat ve konaklama izin belgesi alan yerli ziyaretçiler, pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, yabancı turistler ile seyahat ve konaklama izin belgesi alan yerli ziyaretçiler, pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Charter seferlerle Ukrayna, Rusya, Polonya gibi ülkelerden Kayseri'ye gelen turistlerin yanı sıra tatilini Erciyes'te geçirmek isteyen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından önce seyahat ve konaklama belgesi alan yerli ziyaretçiler, otellere akın etti.

İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'ndaki pistleri dolduran tatilciler, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

Dağ otellerinde doluluk yüzde 100'e ulaşırken, tesislerde sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına dikkat ediliyor.

Kayakseverlerden üniversite öğrencisi Ertuğrul Kağan Eğlenceoğlu (19), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erciyes'te önceki yıllara oranla ziyaretçi yoğunluğunda ciddi azalma gözlemlediğini söyledi.

Önceden çok sıra olduğunu belirten Eğlenceoğlu, "Pistler çok güzel, önceden bazı yerlerde karlar ezilmemişti. Şu an gayet iyi durumda. Kar yağmış, pistler ezilmiş. Kayak ve snowboard için cidden Erciyes Dağı bulunmaz bir nimet." dedi.

Ankara'dan gelen Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Mehmet Erbasan ise tatil amacıyla kente geldiğini anlattı.

Okulun yarıyıl tatilinde olması nedeniyle hafta sonu Erciyes'e geldiğini dile getiren Erbasan, "13 yıldır kayak yapıyorum. Erciyes'te ortam gayet güzel. Birkaç gün önce de güzel kar yağdı. Çok memnunum." diye konuştu.

İç Anadolu'nun 'zirvesi' Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu
İç Anadolu'nun 'zirvesi' Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu
İç Anadolu'nun 'zirvesi' Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu
İç Anadolu'nun 'zirvesi' Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu
Magazin Guy Ritchie Acun Ilıcalı Jason Statham Caner Cindoruk
Spor Okan Buruk Serdar Aziz Caner Erkin Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Tüm Haberler Ankara Gazete İstifa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İç Anadolu'nun "zirvesi" Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 15:10:59. #1.16#
title