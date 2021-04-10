İç Anadolu'nun zirvesi "Erciyes"te nisan ayında kayak keyfi

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Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden Erciyes, güneşin yüzünü gösterdiği nisan ayında bile sezonu dolu dolu geçiriyor.

Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden Erciyes, güneşin yüzünü gösterdiği nisan ayında bile sezonu dolu dolu geçiriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Erciyes Master Planı ile Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden biri haline gelen Erciyes Kayak Merkezi, uluslararası standartlarda sunduğu hizmetlerle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Erciyes Kayak Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde otelleri ve pistleri ile konuklarını ağırlıyor.

Dünyada Kovid-19 nedeniyle birçok kayak merkezi kapanırken alınan önlemlerle sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulan merkezde Ukrayna, Polonya, Belarus ve Rusya gibi onlarca ülkeden turist de kayak yapmayı tercih ediyor.

Erciyes'te son dönemlerde yağan karla beraber sezon uzarken turistler, güneşli havada kayak keyfi yaşıyor.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, AA muhabirine, Erciyes'in yeni tip koronavirüse rağmen başarılı ve keyifli bir sezon geçirdiğini söyledi.

Cıngı, yurt dışından charter seferlerle çok sayıda misafir ağırladıklarını, yurt içinden de kayak merkezine ilgide artış yaşandığını dile getirdi.

Son dönemde yağan karın sezonu uzattığını belirten Cıngı, şunları kaydetti:

"Erciyes'te nisan ayının içinde olmamıza rağmen hala kayak faaliyetleri devam ediyor. Bütün pistlerimiz açık. Geçtiğimiz haftalarda yağan kar bize avantaj olarak döndü. Bu hafta sonu da kar yağışımız var. Deforme olan yerler o karla düzelecek. Nisan sonu ve mayıs başına kadar Erciyes'te kayak faaliyetleri devam edecek. Eriyen pistlerimizi kademe kademe kayak yapılamayacak seviyeye geldiğinde kapatıyoruz."

Bundan sonraki hava şartlarının kayak yapmak için önemli olduğunu vurgulayan Cıngı, kar kalınlığının yer yer 150 santimetreye ulaştığını dile getirdi.

Cıngı, kar kalınlığının kayak için önemli olmadığını, bunu kriter olarak dikkate almadıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan