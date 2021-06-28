İç Anadolu'nun kuzeyi ile Erzincan'da bu akşam sağanak bekleniyor
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İç Anadolu'nun kuzeyi ile Erzincan'da bu akşam sağanak bekleniyor

İç Anadolu'nun kuzeyi ile Erzincan'da bu akşam sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

Kırıkkale, Erzincan ile Ankara'nın kuzeybatı, Çankırı ve Çorum'un kuzeyinde akşam yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Kırıkkale, Erzincan ile Ankara'nın kuzeybatı, Çankırı ve Çorum'un kuzeyinde akşam yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Bu akşam Kırıkkale ve Erzincan ile Ankara'nın kuzeybatı, Çankırı ve Çorum'un kuzeyinin kısa süreli yerel, yarın Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz'in doğu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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