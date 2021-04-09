İç Anadolu'nun güney ve doğusunda bu akşam yoğun kar yağışı etkili olacak
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İç Anadolu'nun güney ve doğusunda bu akşam yoğun kar yağışı etkili olacak

Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel
İç Anadolu'nun güney ve doğusunda bu akşam yoğun kar yağışı etkili olacak

İç Anadolu'nun güney ve doğusunda bugün akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor.

İç Anadolu'nun güney ve doğusunda bugün akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda yer yer görülen kar yağışlarının akşam saatlerinden sonra etkisini artırması öngörülüyor.

Kar yağışının, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde kuvvetli ve zaman zaman yoğun olmak üzere hafta sonu da devam edeceği tahmin ediliyor.

Yoğun kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Öte yandan bu gece saatlerinden itibaren Adana ve Mersin çevreleri ile Hatay'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların 1000 metre üzeri yüksek kesimlerde (Toroslar mevkisinde ) yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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