İç Anadolu'nun güney ve doğusu için kuvvetli rüzgar uyarısı - Haberler
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İç Anadolu'nun güney ve doğusu için kuvvetli rüzgar uyarısı

AA, Ahmet Sertan Usul - Güncel
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İç Anadolu'nun güney ve doğusu için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren İç Anadolu'nun güney ve doğusu için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren İç Anadolu'nun güney ve doğusu için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bölgenin güney ve doğusunda rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 3 Şubat Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu, Güneydoğu, Fırtına, Güncel, Haber

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