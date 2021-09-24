İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'e kar yağdı - Haberler
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İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'e kar yağdı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'e kar yağdı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine Kar yağdı.

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Erciyes'te kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışıyla dağın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalığı bazı noktalarda 10 santimetreye ulaştı.

Erciyes eteklerindeki Hacılar ilçesi ile Kıranardı ve Hisarcık mahallelerinde hava sıcaklığı gece 6 dereceye kadar düştü.

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'e kar yağdı

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'e kar yağdı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
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