İç Anadolu'nun en büyük uyuşturucu hammaddesi operasyonunda tutuklu sayısı 3'e çıktı
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İç Anadolu'nun en büyük uyuşturucu hammaddesi operasyonunda tutuklu sayısı 3'e çıktı

16.03.2021 14:06 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:22
İç Anadolu'nun en büyük uyuşturucu hammaddesi operasyonunda tutuklu sayısı 3'e çıktı

Kayseri'de, İç Anadolu'nun en büyük uyuşturucu yapımında kullanılan hammaddenin ele geçirildiği operasyonda tutuklanan kişi sayısı 3'e çıktı.

Kayseri'de, İç Anadolu'nun en büyük uyuşturucu yapımında kullanılan hammaddenin ele geçirildiği operasyonda tutuklanan kişi sayısı 3'e çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 1 yıldır uyuşturucu maddelerden metamfetamin maddesini yüksek miktarlarda üretip piyasaya süren şahıslara yönelik yapılan operasyonlar neticesinde, 3 ayrı adreste toplam ağırlığı yaklaşık 2 tona yakın metamfetamin maddesi imalatında kullanılan kimyasal maddeler ile çok sayıda laboratuvar malzemeleri ve 2 adet tartımda kullanılan terazi ele geçirildi. Baskın yapılan adreslerin içerisinde fabrika ve iş merkezinin de bulunduğu operasyonda, materyallere el konulurken, E.T. ve M.Ö. tutuklandı. Yine operasyonda yakalanan İ.K., R.D., İ.E., S.A. ve M.G. isimli 5 şahıs da emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen şahıslardan İ.K. tutuklanırken, diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KAYSERİ

İç Anadolu'nun en büyük uyuşturucu hammaddesi operasyonunda tutuklu sayısı 3'e çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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