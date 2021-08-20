İç Anadolu'nun en büyük hayvanat bahçesine ziyaretçi akını
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İç Anadolu'nun en büyük hayvanat bahçesine ziyaretçi akını

İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Haberler | Güncel

İç Anadolu'nun en büyük hayvanat bahçesine ziyaretçi akını Anadolu Harikalar Diyarı'nı 40 bin kişi ziyaret etti 153 türden bin 450'ye yakın hayvana ev sahipliği yapan İç Anadolu'nun en büyük hayvanat bahçesi olan Anadolu Harikalar Diyarı'nı pandemi kısıtlamalarının kalkmasının ardından yaklaşık...

İç Anadolu'nun en büyük hayvanat bahçesine ziyaretçi akını

Anadolu Harikalar Diyarı'nı 40 bin kişi ziyaret etti

KAYSERİ - 153 türden bin 450'ye yakın hayvana ev sahipliği yapan İç Anadolu'nun en büyük hayvanat bahçesi olan Anadolu Harikalar Diyarı'nı pandemi kısıtlamalarının kalkmasının ardından yaklaşık 40 bin kişi ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi, normalleşmeye geçilmesinin ardından vatandaşların uğrak mekanı haline geldi. 153 türden bin 450'ye yakın hayanı içinde bulunduran hayvanat bahçesi, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak; "İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük hayvanat bahçesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Anadolu Harikalar Diyarı'nda kurulu olan hayvanat bahçesidir. Burası yaklaşık olarak 180 bin metrekare alana kurulu 153 türden bin 450'ye yakın hayvanımız bulunmaktadır. İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük hayvanat bahçesi olması sebebiyle de ziyaretçi yoğunluğu da gayet fazla. Vatandaşlarımızın ilgisi de büyük" dedi.

40 kişi giriş yaptı

Vatandaşın ilgisinden oldukça memnun olduklarını kaydeden Bacak; "Pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması vardı, topluma açık yerler de ziyarete kapalıydı. Bu bağlamda da hayvanat bahçemizi ziyarete kapatmıştık. Ziyarete açtıktan sonra da yoğun bir taleple karşılaştık. Özellikle de hafta sonları vatandaşlarımızın büyük bir ilgisi var. Biliyorsunuz bu dönem de gurbetçi vatandaşlarımızın geldiği sezon. İlgiden gayet memnunuz. Yaklaşık olarak şuana kadar 40 bin kişi giriş sağladı açıldıktan bu yana kadar" ifadelerini kullandı.

İç Anadolu'nun en büyük hayvanat bahçesine ziyaretçi akını
İç Anadolu'nun en büyük hayvanat bahçesine ziyaretçi akını
İç Anadolu'nun en büyük hayvanat bahçesine ziyaretçi akını
İç Anadolu'nun en büyük hayvanat bahçesine ziyaretçi akını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut

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